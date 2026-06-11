Спрос на мясо сайгака остается низким в Казахстане
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Несмотря на заключенные контракты с перерабатывающими предприятиями, мясо сайгака в Казахстане остается маловостребованным. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает BAQ.KZ.
Как отметил вице-министр, значительного спроса на мясо сайгаков в настоящее время нет.
"К сожалению, большого спроса на мясо сайгаков нет. Наблюдается затоваривание на перерабатывающих предприятиях. Это связано в первую очередь с ограничениями, которые принял на себя Казахстан по восстановлению популяции редких видов животных. Совместно с Министерством экологии, Министерства торговли и другими заинтересованными госорганами, мы ведём работу для того, чтобы расширить каналы сбыта", – сказал Султанов.
Ранее вице-президент Казахской академии питания Аккумис Салханова заявил, что мясо сайгака признано ценным диетическим продуктом, который может быть полезен как детям, так и взрослым.
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