С начала года из республиканского бюджета казахстанцам выплачено 395,2 млн тенге пенсий, из них базовая пенсия составила 131,3 млн тенге, солидарная – 263,9 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Всего в Казастане по состоянию на 1 февраля 2026 года зарегистрировано 2 млн 538 тысяч пенсионеров.

– Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2026 года составил 157 843 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 103 931 тенге, базовой пенсии – 53 912 тенге. Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ), – рассказали в Минтруда и соцзащиты населения РК.

В ведомстве объяснили, что если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 70% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума. При стаже 34 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 118% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

