Средняя зарплата в Казахстане выросла до 443 тысяч тенге: где платят больше всего

По итогам 2025 года средняя номинальная заработная плата в Казахстане достигла 443 315 тенге, увеличившись за год на 9,3%. Однако с учетом инфляции реальные доходы работников снизились на 1,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.

При этом с 1 января 2026 года минимальная заработная плата в стране составляет 85 000 тенге.

Реальные доходы сокращаются

Статистика показывает, что номинальные зарплаты продолжают увеличиваться, однако рост цен практически полностью нивелирует этот эффект.

Если в денежном выражении средняя зарплата выросла почти на 38 тысяч тенге по сравнению с 2024 годом, то после учета инфляции реальные доходы работников стали ниже.

Сколько на самом деле получают казахстанцы

Средняя зарплата далеко не всегда отражает реальные доходы большинства работников.

По итогам 2025 года:

средняя зарплата – 443 315 тенге;

– тенге; медианная зарплата – 317 512 тенге;

зарплата – тенге; модальная зарплата – 116 059 тенге.

Медианная зарплата означает, что половина работников получает меньше этой суммы, а другая половина – больше.

Модальная зарплата – это наиболее часто встречающийся уровень оплаты труда.

По сравнению с 2024 годом медианная зарплата выросла на 11,1% в номинальном выражении и лишь на 0,4% в реальном. Модальная зарплата увеличилась на 19%, а с учетом инфляции – на 7,5%.

Где платят больше всего

Самые высокие средние зарплаты традиционно зафиксированы в нефтегазовых регионах и столице.

Лидерами стали:

Мангистауская область – 623 059 тенге;

– 623 059 тенге; Атырауская область – 613 062 тенге;

– 613 062 тенге; Астана – 594 164 тенге;

– 594 164 тенге; область Улытау – 586 978 тенге.

Высокий уровень оплаты труда в этих регионах во многом связан с концентрацией предприятий нефтегазовой отрасли, добывающей промышленности и крупных инфраструктурных проектов.

Где зарплаты самые низкие

Самые низкие среднемесячные зарплаты зафиксированы:

Туркестанская область – 318 990 тенге;

– 318 990 тенге; Северо-Казахстанская область – 326 679 тенге;

область – 326 679 тенге; Жамбылская область – 327 401 тенге;

– 327 401 тенге; область Жетысу – 332 203 тенге.

Разница между самой высокой и самой низкой средней зарплатой превышает 300 тысяч тенге.

В каких регионах зарплаты росли быстрее всего

Несмотря на различия в уровне оплаты труда, наиболее высокие темпы роста за год показали:

Акмолинская область – 13,5%;

– 13,5%; Алматы – 13,3%;

область Жетысу – 13,3%;

– 13,3%; Павлодарская область – 12,2%;

область – 12,2%; Костанайская область – 11,8%.

Какие отрасли стали лидерами по росту зарплат

Самый быстрый рост средней заработной платы в 2025 году наблюдался в:

сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 21,7%;

хозяйстве – 21,7%; сфере информации и связи – 14,8%;

– 14,8%; оптовой и розничной торговле – 14,2%;

– 14,2%; транспорте и складировании – 14,1%.

Самые высокооплачиваемые сферы экономики

Если говорить не о темпах роста, а об абсолютном уровне зарплат, лидируют совершенно другие отрасли. Самые высокие средние зарплаты получают сотрудники:

горнодобывающей промышленности – 949 524 тенге;

промышленности – 949 524 тенге; финансовой и страховой деятельности – 920 985 тенге;

деятельности – 920 985 тенге; информации и связи – 834 522 тенге;

– 834 522 тенге; профессиональной, научной и технической деятельности – 656 257 тенге;

деятельности – 656 257 тенге; промышленности – 638 696 тенге;

– 638 696 тенге; транспорта и складирования – 606 895 тенге.

При этом в статистике отмечается, что средняя зарплата в финансовом секторе превышает среднереспубликанский уровень в 2,1 раза, а в сфере информации и связи – в 1,9 раза.

Где зарплаты остаются самыми низкими

К числу отраслей с наиболее низкой оплатой труда относятся:

искусство, развлечения и отдых – 308 324 тенге;

– 308 324 тенге; сельское, лесное и рыбное хозяйство – 320 808 тенге;

– 320 808 тенге; образование – 322 678 тенге;

– 322 678 тенге; водоснабжение и водоотведение – 327 577 тенге;

– 327 577 тенге; здравоохранение и социальное обслуживание – 334 195 тенге.

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