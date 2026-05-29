США и Иран близки к сделке по ядерной программе

США и Иран достигли предварительного соглашения по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе.

При этом окончательное одобрение документа президентом США Дональдом Трампом пока не получено.

По данным Axios, стороны уже согласовали большую часть условий. В частности, речь идет об обеспечении свободного судоходства через Ормузский пролив без пошлин и ограничений, а также обязательстве Ирана в течение 30 дней убрать морские мины из акватории пролива.

Соглашение также должно открыть путь к более широким переговорам по ядерной программе Тегерана и возможному смягчению санкций против Ирана. Однако часть деталей остается предметом споров, и в Вашингтоне признают, что сделка все еще может сорваться.

На фоне переговоров ситуация в регионе остается напряженной. За последние сутки стороны обменялись ударами: США атаковали объект запуска беспилотников, а иранские ракеты и дроны нанесли удар по американской базе в Кувейте. Власти Кувейта назвали произошедшее серьезной эскалацией и нарушением суверенитета страны.

Корпус стражей исламской революции заявил, что в случае продолжения атак США получат "жесткий ответ".

Ранее американские военные сообщили о перехвате четырех иранских беспилотников над Ормузским проливом. В МИД Ирана осудили действия США и заявили, что Тегеран примет все необходимые меры для защиты национального суверенитета.

Переговоры продолжаются на фоне заявлений сторон о готовности к дальнейшему диалогу, однако риск срыва соглашения сохраняется.

