США и Саудовская Аравия подписали соглашение о мирном сотрудничестве в сфере атомной энергетики, которое открывает путь к долгосрочному партнерству в ядерной отрасли. Однако часть политиков и экспертов уже предупреждает: новые договоренности могут усилить риски распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке.

Документы подписали министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман.

Что предусматривает соглашение

По данным Министерства энергетики США, документ создает правовую основу для сотрудничества в области мирной атомной энергетики и позволит американским компаниям участвовать в развитии саудовской ядерной программы.

Речь идет о так называемом «Соглашении 123», которое регулирует передачу ядерных технологий и материалов между США и другими странами.

Главное отличие от прежних соглашений

Одним из ключевых положений документа стала возможность разрешить Саудовской Аравии самостоятельно обогащать уран для производства топлива на предприятии, созданном при участии США. Такое решение может быть принято после проведения совместного исследования.

Это отличает новое соглашение от договора с Объединенными Арабскими Эмиратами, заключенного в 2009 году. Тогда ОАЭ добровольно отказались от права самостоятельно производить ядерное топливо.

Почему соглашение вызывает споры

Именно возможность обогащения урана вызывает обеспокоенность части американских политиков и экспертов. По их мнению, такие технологии в будущем могут быть использованы не только в мирных целях, но и для создания ядерного оружия, что способно спровоцировать новую гонку вооружений на Ближнем Востоке.

В Министерстве энергетики США, напротив, заявили, что соглашение полностью соответствует международным стандартам ядерной безопасности и режима нераспространения.

«Будьте уверены: эти соглашения соответствуют самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

Теперь документ направят в Конгресс США. Если в течение 90 дней законодатели не проголосуют против, соглашение вступит в силу.

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