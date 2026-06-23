США на 60 дней ослабили санкции против Ирана после переговоров
Вашингтон временно смягчил ограничения в отношении Тегерана после первых раундов переговоров, однако предупредил о возможности восстановления санкций в случае нарушения договоренностей.
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Вашингтон временно смягчил часть санкций в отношении Ирана сроком на 60 дней в рамках продолжающихся переговоров между двумя странами, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Как сообщает агентство, власти США разрешили производство, поставки и продажу иранской нефти, а также связанные с этим финансовые и транспортные операции. Соответствующая лицензия будет действовать до 21 августа.
Решение было принято после первых раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном, направленных на достижение долгосрочного мирного соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры создали «хорошую основу» для дальнейшего диалога.
Вместе с тем президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран должен соблюдать достигнутые договоренности. По его словам, в случае нарушения соглашения Вашингтон готов вновь прибегнуть к жестким мерам.
При этом в Тегеране заявили, что вопросы ядерной программы и допуск международных инспекторов пока остаются предметом дальнейших обсуждений.
Ранее Иран и США пришли к договоренности о снижении уровня обогащения урана.
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