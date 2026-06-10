США нанесли удары по Ирану после инцидента с вертолетом Apache

США нанесли серию ударов по объектам Ирана после того, как президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в уничтожении американского боевого вертолета Apache в районе Ормузского пролива. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил об атаках по американским военным базам на Ближнем Востоке.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), операция началась во вторник в 17:00 по восточному времени США. Американская сторона заявила, что удары стали ответом на "неоправданную иранскую агрессию".

"Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию", - говорится в заявлении CENTCOM.

Позже в командовании уточнили, что целью операции стали иранские системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и наземные пункты управления.

Спустя примерно три часа после начала операции CENTCOM сообщил о ее завершении.

Что заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что американский вертолет Apache был сбит во время патрулирования Ормузского пролива.

"Наша прекрасная армия только что проинформировала меня, что прошлым вечером иранцы сбили один из наших очень высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования Ормузского пролива. Там было два пилота, оба целы и невредимы. Тем не менее, Соединенным Штатам необходимо ответить на эту атаку", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В интервью ABC News глава Белого дома заявил, что ответ Вашингтона будет "очень сильным".

Иран сообщил об ответных действиях

После американской операции Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по объектам на американских военных базах в регионе.

Подробности о последствиях атак и возможных потерях сторон на момент публикации официально не раскрываются.

Ранее Дональд Трамп предупредил о возможном ответе США после инцидента с американским вертолетом Apache в районе Ормузского пролива. Тогда президент сообщил, что оба пилота остались живы и не пострадали. До заявления Трампа издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало о крушении вертолета AH-64 Apache неподалеку от Ормузского пролива, однако причины произошедшего официально не назывались.