США нанесли удары по Ирану после инцидента с вертолетом Apache
Вашингтон заявил, что операция стала ответом на сбитый американский вертолет, Тегеран сообщил об ударах по объектам США в регионе.
Сегодня 2026, 12:18
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