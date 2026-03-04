США объявили о начале операции еще в одной стране
Южное командование Вооруженных сил США сообщило о начале совместной операции с Эквадором. Подробности о масштабе и целях действий пока не раскрываются.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вооруженные силы США и Эквадора объявили о начале совместной операции на территории Эквадора против группировок, которые в Вашингтоне называют «наркотеррористическими». Об этом говорится в пресс-релизе Южного командования Вооруженных сил США, передаёт BAQ.kz.
Согласно сообщению американского военного командования, совместные действия начались 3 марта. Отмечается, что вооруженные силы Эквадора проводят операцию при поддержке Соединенных Штатов.
В пресс-релизе подчеркивается, что операция направлена против структур, которые американская сторона относит к «наркотеррористическим организациям».
«Операция направлена на решительное противодействие наркотеррористам, которые на протяжении длительного времени сеяли террор, насилие и коррупцию в странах Западного полушария», — говорится в заявлении Южного командования ВС США.
При этом в сообщении не приводятся конкретные детали о целях операции, ее масштабах и возможных сроках. Также не уточняется, какие именно группировки являются основными целями.
В заявлении лишь отмечается, что действия рассматриваются как часть более широкой стратегии сотрудничества США и региональных партнеров по борьбе с международным наркотрафиком.
Читай также: Трамп намерен разорвать торговлю с Испанией
Самое читаемое
- Дыры в плитах и отсыревшие стены: Дом в Астане отказываются признавать аварийным
- В Актюбинской области опровергли информацию о дефиците социального хлеба
- Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая
- Катар нанес удар по Ирану в ответ на атаки по Дохе
- НАТО высказалось по поводу участия в военных действиях США и Израиля