США получили из Венесуэлы золото на $100 млн

Золото поставили для промышленных задач и использования в коммерческих целях.

Сегодня 2026, 03:02
АВТОР
Фото: Pixabay.com

Соединенные Штаты получили из Венесуэлы золото на сумму $100 млн. Об этом сообщил министр внутренних дел США Дуглас Бергам в интервью телеканалу Fox News, передает BAQ.KZ.

"В пятницу из Венесуэлы в США поставили золото на $100 млн для промышленных задач и использования в коммерческих целях", - сказал он.

Напомним, Вашингтон официально признал правительство Венесуэлы.

