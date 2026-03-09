США получили из Венесуэлы золото на $100 млн
Золото поставили для промышленных задач и использования в коммерческих целях.
Сегодня 2026, 03:02
153Фото: Pixabay.com
Соединенные Штаты получили из Венесуэлы золото на сумму $100 млн. Об этом сообщил министр внутренних дел США Дуглас Бергам в интервью телеканалу Fox News, передает BAQ.KZ.
"В пятницу из Венесуэлы в США поставили золото на $100 млн для промышленных задач и использования в коммерческих целях", - сказал он.
Напомним, Вашингтон официально признал правительство Венесуэлы.
