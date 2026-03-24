США с начала военной операции против Ирана нанесла удары, в результате которых были уничтожены 158 кораблей исламской республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии в Мемфисе, штат Теннесси, передает BAQ.KZ.

"Мы разрушили их оборонно-промышленный комплекс, ликвидируем их ВМС, 158 кораблей уничтожены" - сказал глава Белого дома.

Помимо этого, Трамп утверждал, что количество запусков иранских беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет якобы сократилось более чем на 90%.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на фоне переговоров. Американский лидер заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.