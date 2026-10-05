США следят за сообщениями о возможной чуме в России

Белый дом следит за сообщениями о возможном случае чумы в Иркутской области России, где после смерти сотрудницы противочумного института под медицинское наблюдение попали около 200 человек. В администрации Дональда Трампа заявили, что оценивают ситуацию и возможные дальнейшие действия. При этом российские власти наличие чумы не подтверждают.

Белый дом отслеживает ситуацию в Иркутской области после сообщений о возможном случае чумы. Об этом Axios сообщил представитель администрации президента США Дональда Трампа.

«Администрация осведомлена, следит за ситуацией и оценивает возможные варианты действий», – заявил представитель администрации изданию.

Речь идет о смерти 28-летней сотрудницы противочумного научного учреждения в Иркутской области.

По данным местных СМИ, 25 сентября женщина якобы разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. 29 сентября ее госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. В ночь с 1 на 2 октября она скончалась.

После этого в нескольких медицинских учреждениях были введены карантинные меры. Почти 200 человек, которые контактировали с женщиной, взяли под медицинское наблюдение.

При этом признаков заболевания у контактных лиц не выявили, а результаты анализов оказались отрицательными.

Официально диагноз «чума» у умершей женщины также не подтвержден. Российские санитарные службы сообщили, что причиной ее смерти стала пневмония неустановленной этиологии. Исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью.

Что говорят в Казахстане

За ситуацией в соседней стране следит и Министерство здравоохранения Казахстана. Ранее в ведомстве сообщили, что риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий.

На пунктах пропуска через государственную границу проводится санитарно-карантинный контроль. Людей с повышенной температурой, симптомами заболевания или подозрением на особо опасные инфекции на транспорте не выявлено.

«По предварительной оценке, риск завоза инфекции в Казахстан остается низким. Оценка ситуации и принимаемые меры будут уточняться по мере поступления официальной информации», – сообщили в Минздраве.

Под медицинским наблюдением в России находятся 197 контактных лиц. По официальным данным, признаков заболевания у них нет, лабораторные исследования дали отрицательные результаты.

4 октября Роспотребнадзор сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается стабильной. Случаев чумы не зарегистрировано.

Минздрав Казахстана рекомендует гражданам после поездок обращаться к врачу при появлении симптомов заболевания и сообщать медикам, где и когда они находились.