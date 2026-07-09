США ударили рядом с иранской АЭС «Бушер»

Снаряды попали по территории рядом с атомной электростанцией, передает BAQ.KZ со ссылкой на IRNA.

Власти иранской провинции Бушир сообщили, что во время американских ударов один из снарядов попал по периметру территории, окружающей атомную электростанцию «Бушер».

По словам заместителя губернатора провинции по политическим и социальным вопросам, атака произошла днем после нарушения США режима прекращения огня.

«Сегодня днем несколько объектов в провинции Бушир, включая периметр атомной электростанции, были поражены снарядами США», — сообщил представитель местных властей.

При этом информации о повреждениях самой АЭС пока нет.

Ранее иранские СМИ сообщали о серии ударов в нескольких городах Ирана прогремели взрывы после новой серии ударов США. Взрывы были слышны в Бендер-Аббасе, Сирике, Джаске, Конараке, Чабахаре, Ираншахре, а также на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Под удар также попали другие районы на юге страны.

По предварительным данным, погибли как минимум два человека – пожарный и сотрудник метеорологического центра аэропорта Ираншахра. В Чабахаре повреждены здание больницы, причалы и диспетчерская вышка, часть города осталась без электроснабжения.