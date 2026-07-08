США снова ужесточили санкции против иранской нефти
Вашингтон отозвал выданную две недели назад лицензию после атак на танкеры в Ормузском проливе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство финансов США объявило о прекращении действия лицензии, которая временно разрешала добычу, продажу, транспортировку и другие операции с иранской нефтью и нефтепродуктами, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), лицензия, выданная 21 июня в рамках договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, официально прекратила действие с 7 июля.
Одновременно Минфин США выпустил новую лицензию, которая позволяет компаниям завершить ранее заключенные сделки с иранской нефтью, но только до 17 июля.
Почему США изменили решение
В середине июня США и Иран договорились о временном снижении напряженности. Тогда Вашингтон частично смягчил нефтяные санкции, а Иран обязался не препятствовать судоходству через Ормузский пролив. Стороны рассчитывали использовать двухмесячный период для достижения окончательных договоренностей.
Однако ситуация резко изменилась после нападений на два танкера в районе Ормузского пролива. По информации Reuters, в администрации США ответственность за атаки возложили на Иран, назвав произошедшее "совершенно неприемлемым". Аналогичные обвинения прозвучали со стороны Катара и Саудовской Аравии.
После этого Вашингтон принял решение досрочно отменить действие лицензии.
Как отреагировал рынок
Новость вызвала резкий рост мировых цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent поднималась более чем на 5%, превысив отметку 76 долларов за баррель. Аналитики отмечают, что инвесторы вновь закладывают в цены риски перебоев поставок через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.
Читай также:
Самое читаемое
- На 8 июля в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Известные артисты, спортсмен и депутаты вошли в список НПК
- В Актау мужчину арестовали после скандальной выходки в жилом доме
- Инвесторы обвалили акции Samsung после рекордного квартала
- Астанчанин оформил кредит по чужим данным на 1,4 млн тенге