Министерство финансов США объявило о прекращении действия лицензии, которая временно разрешала добычу, продажу, транспортировку и другие операции с иранской нефтью и нефтепродуктами, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), лицензия, выданная 21 июня в рамках договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, официально прекратила действие с 7 июля.

Одновременно Минфин США выпустил новую лицензию, которая позволяет компаниям завершить ранее заключенные сделки с иранской нефтью, но только до 17 июля.

Почему США изменили решение

В середине июня США и Иран договорились о временном снижении напряженности. Тогда Вашингтон частично смягчил нефтяные санкции, а Иран обязался не препятствовать судоходству через Ормузский пролив. Стороны рассчитывали использовать двухмесячный период для достижения окончательных договоренностей.

Однако ситуация резко изменилась после нападений на два танкера в районе Ормузского пролива. По информации Reuters, в администрации США ответственность за атаки возложили на Иран, назвав произошедшее "совершенно неприемлемым". Аналогичные обвинения прозвучали со стороны Катара и Саудовской Аравии.

После этого Вашингтон принял решение досрочно отменить действие лицензии.

Как отреагировал рынок

Новость вызвала резкий рост мировых цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent поднималась более чем на 5%, превысив отметку 76 долларов за баррель. Аналитики отмечают, что инвесторы вновь закладывают в цены риски перебоев поставок через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью.

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