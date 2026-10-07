США запросили у России данные о смерти сотрудницы противочумного института

США запросили у России дополнительную информацию о смерти сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Вашингтон добивается большей прозрачности в связи с опасениями вокруг возможного инфекционного заболевания, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, американская сторона направила Москве официальный дипломатический запрос с просьбой предоставить более подробные сведения об обстоятельствах смерти сотрудницы лаборатории и результатах проведенных исследований.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее также заявил, что Вашингтон хотел бы получить от российской стороны больше информации. Американские органы здравоохранения продолжают следить за ситуацией.

Сотрудница Иркутского противочумного института умерла после того, как у нее диагностировали пневмонию неизвестного происхождения. Российские власти сообщали, что проведенные исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее профессиональной деятельностью. При этом после произошедшего были введены противоэпидемические меры и организовано наблюдение за контактировавшими с ней людьми.

В СМИ появилась неподтвержденная версия о возможном заражении легочной формой чумы. Официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

Что говорит ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что находится в контакте с российскими властями. По оценке ВОЗ, возможный случай легочной чумы представляет «очень низкий» риск за пределами России.

Российская сторона передала через международную систему оповещения сведения о проведенных противоэпидемических мероприятиях. В сообщении, которое ВОЗ приводила 6 октября, говорилось, что у контактных лиц опасных инфекционных возбудителей не выявили, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной.

7 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Россия информировала ВОЗ о случившемся в соответствии с установленными процедурами.

Согласно Международным медико-санитарным правилам, государства должны уведомлять ВОЗ в течение 24 часов после оценки события как потенциально представляющего чрезвычайную ситуацию международного значения. После уведомления страны должны продолжать передавать доступные данные, включая результаты лабораторных исследований и принимаемые санитарные меры.