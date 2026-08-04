Стала известна первая соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире категории WTA 1000 в Торонто (Канада).

Во втором круге соревнований, который соответствует стадии 1/32 финала, вторая ракетка мира встретится с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной (61-е место в рейтинге WTA).

Путевку в следующий раунд Касаткина завоевала после волевой победы над китаянкой Ван Синьюй (42-я ракетка мира). Австралийская теннисистка уступила первый сет со счетом 1:6, но затем выиграла две следующие партии – 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Встреча Рыбакиной и Касаткиной состоится 6 августа. Начало матча запланировано на 19:00 по времени Казахстана.

Победительница турнира в Торонто получит 1 085 220 долларов призовых и 1000 рейтинговых очков.

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