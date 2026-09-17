Стало известно имя нового главы Жезказгана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким области Улытау Есет Байкен представил активу Жезказгана нового руководителя города.
Акимом областного центра назначен Мурат Борибаев.
Что известно о новом акиме
Мурат Борибаев родился в 1991 году. Имеет степени бакалавра по специальности «Металлургия, экономика и бизнес» и магистра государственного менеджмента.
Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, а также Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Трудовой путь
Трудовую деятельность Борибаев начал флотатором третьего разряда главного корпуса обогатительной фабрики «Нурказган» ПО «Карагандытүстімет» филиала ТОО «Корпорация „Казахмыс“».
В 2011-2012 годах работал делопроизводителем в административном корпусе руководства обогатительной фабрики «Нурказган», а также мастером контрольного цеха главного корпуса фабрики.
В 2012-2013 годах занимал должность начальника цеха главного корпуса обогатительной фабрики «Нурказган».
В 2013-2014 годах был главным инженером обогатительной фабрики Орловского рудника ПО «Востокцветмет» ТОО «Корпорация „Казахмыс“».
В 2014-2015 годах работал начальником цеха главного корпуса № 2 Жезказганской обогатительной фабрики № 1, 2, 3 ПО «ЖТМ» ТОО «Корпорация „Казахмыс“».
В 2015-2017 годах возглавлял обогатительную фабрику «Нурказган» филиала «КТМ» ТОО «Корпорация „Казахмыс“».
В 2017-2024 годах Мурат Борибаев занимал должность директора Жезказганской обогатительной фабрики № 1, 2, 3 ПО «Жезказганцветмет».
Значительная часть его профессиональной деятельности связана с металлургической и горно-обогатительной отраслью.
Опыт работы в акимате
До нынешнего назначения Мурат Борибаев занимал должность акима города Сатпаев.
Теперь он возглавил Жезказган – областной центр области Улытау.
Ранее сообщалось, что Кайрат Шайжанов покинул пост акима Жезказгана.
По его словам, за четыре года работы вместе с жителями города удалось реализовать ряд инициатив и решать актуальные вопросы развития Жезказгана.
Самое читаемое