Аким области Улытау Есет Байкен представил активу Жезказгана нового руководителя города.

Акимом областного центра назначен Мурат Борибаев.

Что известно о новом акиме

Мурат Борибаев родился в 1991 году. Имеет степени бакалавра по специальности «Металлургия, экономика и бизнес» и магистра государственного менеджмента.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, а также Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовой путь

Трудовую деятельность Борибаев начал флотатором третьего разряда главного корпуса обогатительной фабрики «Нурказган» ПО «Карагандытүстімет» филиала ТОО «Корпорация „Казахмыс“».

В 2011-2012 годах работал делопроизводителем в административном корпусе руководства обогатительной фабрики «Нурказган», а также мастером контрольного цеха главного корпуса фабрики.

В 2012-2013 годах занимал должность начальника цеха главного корпуса обогатительной фабрики «Нурказган».

В 2013-2014 годах был главным инженером обогатительной фабрики Орловского рудника ПО «Востокцветмет» ТОО «Корпорация „Казахмыс“».

В 2014-2015 годах работал начальником цеха главного корпуса № 2 Жезказганской обогатительной фабрики № 1, 2, 3 ПО «ЖТМ» ТОО «Корпорация „Казахмыс“».

В 2015-2017 годах возглавлял обогатительную фабрику «Нурказган» филиала «КТМ» ТОО «Корпорация „Казахмыс“».

В 2017-2024 годах Мурат Борибаев занимал должность директора Жезказганской обогатительной фабрики № 1, 2, 3 ПО «Жезказганцветмет».

Значительная часть его профессиональной деятельности связана с металлургической и горно-обогатительной отраслью.

Опыт работы в акимате

До нынешнего назначения Мурат Борибаев занимал должность акима города Сатпаев.

Теперь он возглавил Жезказган – областной центр области Улытау.

Ранее сообщалось, что Кайрат Шайжанов покинул пост акима Жезказгана.

По его словам, за четыре года работы вместе с жителями города удалось реализовать ряд инициатив и решать актуальные вопросы развития Жезказгана.