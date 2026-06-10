Стало известно, кто будет строить крупнейший горный курорт Казахстана Almaty SuperSki

В Казахстане начинается практическая реализация одного из самых амбициозных туристических проектов последних лет – горнолыжного курорта Almaty SuperSki. После завершения подготовительного этапа определены международные компании, которые займутся строительством ключевых объектов будущего курорта, передает BAQ.KZ.

За создание системы подъемников будет отвечать французская компания POMA – один из мировых лидеров в сфере канатных дорог. Компания построит 11 современных подъемников различных типов, включая гондольные и кресельные линии.

Архитектурная концепция курорта разработана всемирно известным бюро Foster + Partners. В рамках проекта планируется широкое использование современных деревянных конструкций. Их проектированием и производством займется канадская компания StructureCraft, специализирующаяся на сложных инженерных объектах из массивной древесины.

Строительные работы на площадке уже начались. Открытие Almaty SuperSki запланировано на декабрь 2028 года.

Ожидается, что новый курорт станет одним из крупнейших туристических объектов Центральной Азии, позволит значительно увеличить поток иностранных гостей и усилит позиции Алматы как центра горного туризма.

Международные компании выбраны через конкурс

Как отмечают разработчики, ключевые партнеры проекта были определены по итогам открытых международных конкурсов. Выбор компаний объясняют их опытом реализации крупных инфраструктурных проектов по всему миру.

Проект предусматривает создание современной горнолыжной инфраструктуры, способной работать круглый год и принимать сотни тысяч туристов.

За чей счет строят Almaty SuperSki

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов сообщил, что проект Almaty SuperSki получил все необходимые разрешения и прошел предусмотренные законодательством процедуры, включая оценку воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Вопрос финансирования проекта неоднократно поднимался журналистами. Генеральный директор Kazakh Tourism Development LTD Ержан Еркимбаев пояснял, что коммерческие объекты – гостиницы, места размещения и туристическая инфраструктура – будут строиться за счет частных инвестиций.

При этом участие государства касается инфраструктурной части проекта, включая строительство канатных дорог, трасс и инженерных сетей.

По его словам, на текущем этапе финансирование ведется за счет собственных средств холдинга "Байтерек", а бюджетные средства на реализацию проекта не выделялись.

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