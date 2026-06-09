На курорте Almaty Superski могут появиться уроки физкультуры для школьников

На будущем горном курорте Almaty Superski в урочище Кок-Жайлау могут появиться площадки для проведения уроков физкультуры для школьников Алматы. Такую инициативу озвучил главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ltd Ержан Еркинбаев во время совещания по развитию туристической отрасли.

По его словам, создание условий для детей является одним из ключевых приоритетов проекта. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с акиматом Алматы.

"Совместно с акиматом Алматы прорабатывается возможность проведения уроков физкультуры на территории будущего курорта. Подобная практика широко распространена в странах Европы", – сообщил Ержан Еркинбаев.

Он отметил, что в Австрии ежегодно более 80 тысяч детей занимаются лыжным спортом в рамках школьной программы, а в Швейцарии число таких учеников превышает 128 тысяч. Во Франции и Италии действуют государственные программы поддержки школьных поездок на горнолыжные курорты.

Помимо зимней инфраструктуры, на территории Кок-Жайлау планируется создать сеть пешеходных и велосипедных маршрутов.

"Курорт Алматы – круглогодичная туристическая дестинация мирового уровня. В настоящее время разрабатывается план пешеходных и велосипедных маршрутов в ущелье Кок-Жайлау . Это обеспечит спрос со стороны туристов в течение всех 12 месяцев", – отметил Еркинбаев.

По его данным, на этапе строительства проекта планируется создать тысячи рабочих мест, а после завершения строительства постоянную работу смогут получить около пяти тысяч человек.

Что говорят в Минэкологии

После обсуждения проекта была озвучена позиция Министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве сообщили, что по проекту проведены комплексные исследования с участием ученых и профильных специалистов.

"Министерством совместно с учеными и ведущими специалистами–экологами проведена всесторонняя исследовательская работа. В результате было установлено, что проект не оказывает негативного воздействия на окружающую среду", – заявили представители министерства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что экологическое сопровождение проекта будет продолжено на всех этапах его реализации.

Проект обсуждается не первый год

Проект Almaty Superski был утвержден в обновленной редакции осенью 2025 года. Его мастер–план разрабатывался совместно с международной компанией Pas Grau International, имеющей опыт создания более 120 горнолыжных курортов по всему миру.

Весной 2026 года проект стал предметом общественных слушаний, на которых обсуждались вопросы экологии, сохранения археологических объектов, безопасности строительства и влияния будущего курорта на туристическую отрасль Алматы.