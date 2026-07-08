Стало известно, кто временно возглавил КТЖ

Бауыржан Урынбасаров временно возглавил АО "Қазақстан темір жолы".

По информации КТЖ, он назначен исполняющим обязанности председателя правления компании.

Что известно о Бауыржане Урынбасарове

Он родился 22 октября 1970 года в Кызылординской области. Имеет образование в сфере железнодорожного транспорта - в 1993 году окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Управление процессами перевозок".

Практически вся его профессиональная карьера связана с железнодорожной отраслью. Трудовой путь начал в 1993 году в Западно-Казахстанской железной дороге. В дальнейшем занимал различные должности в системе КТЖ: работал дежурным по станции, поездным диспетчером, инженером, руководителем подразделений по организации перевозок.

В 2004-2010 годах занимал руководящие должности в дирекциях перевозок и магистральной сети КТЖ, возглавлял Карагандинское и Алматинское отделения дороги.

В 2010-2014 годах работал управляющим директором - главным инженером и управляющим директором по эксплуатационной работе КТЖ. В 2014 году исполнял обязанности председателя правления АО "Қазтеміртранс", затем занимал должность вице-президента КТЖ.

В разные годы Урынбасаров также занимал должности главного инженера КТЖ, вице-президента по инфраструктурным проектам, управляющего директора по инфраструктуре и директора филиала "Дирекция магистральной сети".

С апреля 2021 года по январь 2022 года исполнял обязанности первого заместителя председателя правления КТЖ. С января 2022 года до назначения на нынешнюю должность занимал пост управляющего директора по производственным процессам компании.

Также Урынбасаров возглавлял советы директоров ряда организаций, связанных с железнодорожной отраслью, включая АО "Транстелеком", АО "Теміржолсу" и ТОО "Ремонтная корпорация "Қамқор".

За вклад в развитие отрасли награжден орденами "Құрмет" (2011) и "Парасат" (2016), имеет звание "Почетный железнодорожник", а также ряд отраслевых и юбилейных наград.

Ранее Талгат Алдыбергенов покинул пост главы КТЖ.