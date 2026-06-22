Стало известно место Елены Рыбакиной в новом рейтинге WTA
Первая ракетка Казахстана сохранила вторую строчку мирового рейтинга, уступая только Арине Соболенко.
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Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается белорусская спортсменка Арина Соболенко. Третье место занимает представительница Польши Ига Швёнтек.
Одним из главных изменений в первой десятке стало продвижение чешской теннисистки Линды Носковой. Она поднялась сразу на три позиции и впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга, расположившись на десятом месте.
Еще одна представительница Казахстана Юлия Путинцева сохранила свои позиции и занимает 85-е место в рейтинге WTA.
В парном разряде первую тройку составляют чешка Катерина Синякова, американка Тейлор Таунсенд и канадка Габриэла Дабровски.
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина также сохранила свое положение и остается на шестой строчке мирового рейтинга.
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