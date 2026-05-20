Штампы в паспортах отменят: что изменится для казахстанцев в Шенгене

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о запуске новой автоматизированной системы въезда и выезда в странах Шенгенская зона, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как отметили в ведомстве, с 13 апреля 2026 года в 29 странах Шенгенской зоны в полном объеме начала действовать система EES (Entry/Exit System), внедряемая Европейская комиссия.

"Указанная система предназначена для цифрового учета пересечения внешних границ Шенгенской зоны гражданами третьих стран и заменяет действующую практику проставления штампов в паспортах", - сообщили в МИД РК.

В ведомстве уточнили, что новые правила будут распространяться на все категории путешественников, включая туристов, лиц, прибывающих с деловыми целями, а также транзитных пассажиров.

"При первом въезде в одну из стран Шенгенской зоны у иностранных граждан будут проверяться данные проездных документов, биометрические сведения, а также фиксироваться дата и место въезда и выезда", - говорится в сообщении.

При этом отпечатки пальцев у детей младше 12 лет сниматься не будут.

В МИД подчеркнули, что персональные и биометрические данные будут храниться в системе до трех лет с соблюдением требований по защите персональных данных.

Кроме того, система автоматически будет фиксировать случаи отказа во въезде, а также превышение разрешенного срока пребывания на территории стран Шенгенской зоны.

Напомним, ранее МИД Казахстана также сообщил о новых правилах въезда в Россия. С 1 июля 2026 года для казахстанцев, прибывающих в РФ на учебу или работу, станет обязательным использование приложения «госуслуги.ru ID» и получение специального QR-кода для въезда.

