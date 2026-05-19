Стало известно, о чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Пекине

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай 19-20 мая обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином ключевые мировые кризисы, энергетику и международную ситуацию, передает BAQ.kz.

Об этом сообщил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

"У нас очень широкая повестка в переговорах с Китаем. Она включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Будут обсуждаться все наиболее острые кризисы, существующие сегодня в мире", - заявил дипломат.

По данным Reuters, одной из главных тем переговоров станет дальнейшее энергетическое сотрудничество между Москвой и Пекином. Россия рассчитывает укрепить поставки энергоресурсов в Китай на фоне продолжающегося санкционного давления со стороны Запада.

Также ожидается обсуждение войны в Украине, ситуации на Ближнем Востоке, глобальной торговой напряженности и вопросов мировой энергетической безопасности.

Визит Путина в Китай пройдет менее чем через неделю после громкого турне Дональда Трампа по региону. На этом фоне Пекин стремится показать себя как стабильную мировую силу в условиях усиливающейся геополитической нестабильности.

Нынешняя поездка станет уже 25-м визитом Владимира Путина в Китай. Москва и Пекин продолжают подчеркивать стратегический характер своего партнерства, называя отношения двух стран "всепогодными".