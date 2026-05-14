Трамп сделал неожиданное заявление о Си Цзиньпине

В Пекин состоялась встреча президента США Дональд Трамп и председателя КНР Си Цзиньпин, передает BAQ.kz.

Переговоры прошли в Большом зале народных собраний и стали частью государственного визита американского лидера в Китай - первого за последние девять лет.

В ходе встречи Дональд Трамп высоко оценил своего китайского коллегу.

"Вы великий лидер. Я говорю это всем: вы действительно великий лидер", - заявил он.

По словам президента США, между странами сложились хорошие отношения, позволяющие решать сложные вопросы напрямую.

"Когда возникали трудности, мы решали их вместе… и очень быстро находили решение", - отметил Трамп.

США рассчитывают на помощь Китая по Ирану

Как сообщало агентство Reuters, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с Си Цзиньпином намерен попросить Пекин содействовать урегулированию конфликта с Ираном.

По данным аналитиков, китайская сторона может поддержать дипломатические усилия и попытаться подтолкнуть Тегеран к переговорам. Однако эксперты считают, что Китай вряд ли пойдет на сокращение экономической поддержки Ирана или ограничение поставок товаров двойного назначения, учитывая стратегическое значение страны для Пекина.

Позиция Китая

В свою очередь, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США должны строить отношения на основе партнерства, а не конфронтации.

Он заявил, что противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира приведет к взаимному ущербу, поэтому важно стремиться к совместному развитию и процветанию.

Трамп также отметил, что США намерены развивать экономическое сотрудничество с Китаем на взаимной основе.

"Отношения между КНР и Америкой будут лучше, чем когда-либо прежде", - добавил он.

Кто еще приехал в Китай в составе деоегации

В составе американской делегации в Пекин прибыли крупные бизнесмены и топ-менеджеры ведущих технологических компаний, включая Илона Маска и Тима Кука.

Эксперты считают, что визит направлен на снижение напряженности между странами и поиск компромиссов по ключевым вопросам. При этом китайская сторона обозначила свои "красные линии", включая позицию по Тайваню.

Переговоры могут стать важным этапом в перезагрузке отношений между США и Китаем.