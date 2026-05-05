Стало известно о новых задачах Айбека Дадебая

Стало известно, где продолжит работу Айбек Дадебай, передает BAQ.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Айбеку Дадебаю за работу на посту Руководителя Администрации Президента.

Как отмечается, в стране предстоит масштабная политическая кампания.

В этой связи по личному поручению президента Айбек Аркабайулы будет заниматься общественно-политической работой.

Напомним, сегодня указом главы государства Дадебай Айбек Аркабайулы был освобождён от должности Руководителя Администрации Президента в связи с переходом на другую работу.

На его место, указом президента Касым-Жомарт Токаева, Роман Скляр назначен Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

Об Айбеке Дадебай

Айбек Дадебай родился 1 апреля 1980 года в Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, имеет степень магистра регионоведения.

В разные годы работал преподавателем, занимал должности в Аппарате Сената Парламента, а также в Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Женеве.

С 2019 года занимал ряд высоких должностей в системе государственного управления, включая заместителя начальника Канцелярии Президента и Управляющего делами Президента.

С февраля 2024 года по май 2026 года был Руководителем Администрации Президента Казахстана.

Награждён орденом «Барыс» I степени и медалью «Ерен еңбегі үшін».