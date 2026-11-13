Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва газа в кафе Актобе
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Два человека, пострадавшие при взрыве газовоздушной смеси в кафе Актобе, находятся в стабильном состоянии. Врачи заверили, что угрозы их жизни нет, передаёт BAQ.KZ.
По информации медицинских служб, сообщение о происшествии поступило на пульт скорой помощи 13 ноября в 10:28. Уже через минуту на место прибыли две бригады медиков.
Пострадавших доставили в городскую многопрофильную больницу № 1.
«Состояние пострадавших стабильное, угрозы для жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил Кадырбек Иманбаев, главный врач городской многопрофильной больницы №1.
Характер полученных травм и сроки возможной выписки пациентов пока не уточняются.
Напомним, утром 13 ноября в кафе на первом этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Тәуелсіздік, 14/1 произошёл хлопок газовоздушной смеси.
В результате обрушилась пристройка к кафе, начался пожар, а в жилом доме были повреждены оконные конструкции.
На месте происшествия работали 45 сотрудников ДЧС и 10 единиц специальной техники. Возгорание полностью ликвидировали в 10:53.
По официальным данным, погибших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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