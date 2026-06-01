Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве автомобиля в Астане

В Управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили о состоянии людей, пострадавших в результате взрыва и пожара автомобиля, передает BAQ.kz.

"В Многопрофильную городскую больницу №1 и Многопрофильную городскую детскую больницу №2 были госпитализированы четыре взрослых и один ребёнок", – сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

По информации медиков, состояние всех пострадавших оценивается как тяжёлое, но стабильное. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме.

Напомним, вчера в столичном районе "Сарыарка" на улице Касым Аманжол произошёл пожар автомобиля. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны, в автомобиле произошёл взрыв газовоздушной смеси, после чего транспортное средство загорелось. До прибытия пожарных подразделений машина была полностью охвачена огнём.

В результате возгорания огонь перекинулся на находившиеся рядом автомобили. Несколько транспортных средств получили повреждения.

Причины взрыва и пожара устанавливаются.