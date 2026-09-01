Стало известно, с кем Рыбакина сыграет на US Open после травмы
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проведет первый матч после травмы, из-за которой она досрочно завершила выступление на турнире в Цинциннати, передает BAQ.KZ.
Первой соперницей второй ракетки мира на US Open-2026 станет 17-летняя американка Тея Фродин, занимающая 580-е место в рейтинге WTA.
Матч первого круга состоится 31 августа и начнется в 20:00 по казахстанскому времени.
Фродин получила wild card в основную сетку Открытого чемпионата США после победы на юниорском чемпионате страны среди девушек до 18 лет. Для американки это будет дебют в основной сетке US Open. Ранее теннисистки между собой не встречались.
Для Рыбакиной предстоящий матч станет первым после турнира WTA 1000 в Цинциннати. Там казахстанка одержала три победы и вышла в четвертьфинал, где встречалась с Игой Швентек. Однако при счете 1:4 в первом сете Рыбакина была вынуждена досрочно завершить матч из-за травмы.
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