Стало известно, с кем сыграет "Кайрат" в следующем раунде
В борьбе за выход в третий отборочный раунд казахстанский клуб встретится с финским КуПС.
Сегодня, 08:50
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Сегодня, 08:50Сегодня, 08:50
149Фото: Sports.kz
Стал известен следующий соперник алматинского "Кайрата" в квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В борьбе за выход в третий отборочный раунд казахстанский клуб встретится с финским КуПС.
Финны оказались сильнее молдавского "Милсами" по итогам двух матчей: в первой встрече КуПС победил со счетом 1:0, а ответный поединок завершился нулевой ничьей.
Игры "Кайрата" и КуПСа запланированы на 22/23 и 29/30 июля.
Напомним, в первом раунде алматинцы выбили из турнира словенскую "Олимпию", обыграв её с общим счётом 3:1.
Казахстан в текущем евросезоне также представляют "Актобе" в Лиге Европы, "Ордабасы" и "Астана" - в Лиге конференций.
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