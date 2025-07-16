Стал известен следующий соперник алматинского "Кайрата" в квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В борьбе за выход в третий отборочный раунд казахстанский клуб встретится с финским КуПС.

Финны оказались сильнее молдавского "Милсами" по итогам двух матчей: в первой встрече КуПС победил со счетом 1:0, а ответный поединок завершился нулевой ничьей.

Игры "Кайрата" и КуПСа запланированы на 22/23 и 29/30 июля.

Напомним, в первом раунде алматинцы выбили из турнира словенскую "Олимпию", обыграв её с общим счётом 3:1.

Казахстан в текущем евросезоне также представляют "Актобе" в Лиге Европы, "Ордабасы" и "Астана" - в Лиге конференций.