Стало известно состояние выживших после страшного ДТП с пятью погибшими под Астаной

Трое пострадавших в крупной аварии на трассе Астана – Коргалжын продолжают получать медицинскую помощь. Двое из них госпитализированы в Национальный координационный центр экстренной медицины (НКЦЭМ), еще один пациент после обследования направлен на амбулаторное лечение, передает BAQ.kz.

Как сообщили в НКЦЭМ, все трое пострадавших были доставлены в центр 21 июня после дорожно-транспортного происшествия.

У одного из пациентов 2003 года рождения диагностированы поверхностная травма головы и ушиб мягких тканей головы. После осмотра специалисты пришли к выводу, что госпитализация ему не требуется, передает BAQ.kz.

У второго пострадавшего, 2004 года рождения, выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области, закрытый перелом ножки дуги второго поясничного позвонка без смещения, а также выраженный болевой синдром.

Третий пациент 2003 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы грудного и поясничного отделов позвоночника, грудной клетки и мягких тканей головы.

После поступления все пострадавшие были осмотрены травматологами, нейрохирургами и терапевтами. По итогам обследования двое пациентов были госпитализированы в отделение политравмы для дальнейшего лечения и наблюдения.

"На сегодняшний день общее состояние пациентов оценивается как стабильное. Они находятся под наблюдением специалистов, отрицательной динамики не отмечается", – сообщили в Национальном координационном центре экстренной медицины.

Напомним, трагедия произошла 21 июня на автодороге Астана – Коргалжын в Целиноградском районе Акмолинской области. По данным полиции, столкнулись автомобили Kia Rio, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser. После удара два внедорожника загорелись. По предварительной информации, жертвами аварии стали пять человек. Еще несколько пострадавших были доставлены в медицинские учреждения столицы. По факту ДТП проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.