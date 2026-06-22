Стало известно состояние выживших после страшного ДТП с пятью погибшими под Астаной
Двое пострадавших остаются под наблюдением врачей в отделении политравмы, еще один пациент переведен на амбулаторное лечение.
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Трое пострадавших в крупной аварии на трассе Астана – Коргалжын продолжают получать медицинскую помощь. Двое из них госпитализированы в Национальный координационный центр экстренной медицины (НКЦЭМ), еще один пациент после обследования направлен на амбулаторное лечение, передает BAQ.kz.
Как сообщили в НКЦЭМ, все трое пострадавших были доставлены в центр 21 июня после дорожно-транспортного происшествия.
У одного из пациентов 2003 года рождения диагностированы поверхностная травма головы и ушиб мягких тканей головы. После осмотра специалисты пришли к выводу, что госпитализация ему не требуется, передает BAQ.kz.
У второго пострадавшего, 2004 года рождения, выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области, закрытый перелом ножки дуги второго поясничного позвонка без смещения, а также выраженный болевой синдром.
Третий пациент 2003 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы грудного и поясничного отделов позвоночника, грудной клетки и мягких тканей головы.
После поступления все пострадавшие были осмотрены травматологами, нейрохирургами и терапевтами. По итогам обследования двое пациентов были госпитализированы в отделение политравмы для дальнейшего лечения и наблюдения.
"На сегодняшний день общее состояние пациентов оценивается как стабильное. Они находятся под наблюдением специалистов, отрицательной динамики не отмечается", – сообщили в Национальном координационном центре экстренной медицины.
Напомним, трагедия произошла 21 июня на автодороге Астана – Коргалжын в Целиноградском районе Акмолинской области. По данным полиции, столкнулись автомобили Kia Rio, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser. После удара два внедорожника загорелись. По предварительной информации, жертвами аварии стали пять человек. Еще несколько пострадавших были доставлены в медицинские учреждения столицы. По факту ДТП проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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