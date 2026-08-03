Стало известно, в каких регионах Казахстана больше всего избирателей

В Казахстане по состоянию на 2 августа 2026 года зарегистрировано 12 605 788 избирателей. Об этом сообщили в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.

Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Алматы – здесь право голоса имеют 1 329 251 человек.

На втором месте находится Туркестанская область, где насчитывается 1 204 659 избирателей. Далее следуют Алматинская область – 1 042 987 человек и Астана – 1 014 817.

Самое небольшое число зарегистрированных избирателей приходится на область Улытау – 138 362 человека.

В число регионов с наименьшим количеством избирателей также вошли Северо-Казахстанская область – 365 161 человек, область Абай – 402 408, Атырауская область – 428 127 и область Жетысу – 443 220.

По данным ЦИК, количество зарегистрированных избирателей в остальных регионах составляет:

Карагандинская область – 758 489;

Жамбылская область – 730 236;

Шымкент – 713 491;

Актюбинская область – 578 019;

Костанайская область – 540 179;

Акмолинская область – 518 548;

Павлодарская область – 503 051;

Кызылординская область – 500 591;

Восточно-Казахстанская область – 485 873;

Мангистауская область – 457 775;

Западно-Казахстанская область – 450 544.

Напомним, выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа.