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Стало известно, в каких регионах Казахстана больше всего избирателей

3 Августа 2026, 12:29
АВТОР
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BAQ.kz/Молдір Лезбаева 3 Августа 2026, 12:29
3 Августа 2026, 12:29
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Фото: BAQ.kz/Молдір Лезбаева

В Казахстане по состоянию на 2 августа 2026 года зарегистрировано 12 605 788 избирателей. Об этом сообщили в ходе заседания Центральной избирательной комиссии.

Наибольшее число избирателей зарегистрировано в Алматы – здесь право голоса имеют 1 329 251 человек.

На втором месте находится Туркестанская область, где насчитывается 1 204 659 избирателей. Далее следуют Алматинская область – 1 042 987 человек и Астана – 1 014 817.

Самое небольшое число зарегистрированных избирателей приходится на область Улытау – 138 362 человека.

В число регионов с наименьшим количеством избирателей также вошли Северо-Казахстанская область – 365 161 человек, область Абай – 402 408, Атырауская область – 428 127 и область Жетысу – 443 220.

По данным ЦИК, количество зарегистрированных избирателей в остальных регионах составляет:

  • Карагандинская область – 758 489;
  • Жамбылская область – 730 236;
  • Шымкент – 713 491;
  • Актюбинская область – 578 019;
  • Костанайская область – 540 179;
  • Акмолинская область – 518 548;
  • Павлодарская область – 503 051;
  • Кызылординская область – 500 591;
  • Восточно-Казахстанская область – 485 873;
  • Мангистауская область – 457 775;
  • Западно-Казахстанская область – 450 544.

Напомним, выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа.

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