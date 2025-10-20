В Казахстане продолжают работать водоматы, где жители покупают воду, несмотря на то, что это базовая потребность. На брифинге в СЦК журналист поинтересовался, возможно ли сделать подачу воды через такие аппараты бесплатной, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК Бакытжан Жунисбеков пояснил, что вода в городских сетях уже соответствует стандартам питьевой.

"Вода во всех населенных пунктах соответствует качеству именно предназначенной к питьевой воде. Дополнительные фильтры – это, конечно, коммерческий механизм. Они проводят дополнительную очистку и, так сказать, услуги востребованы. Это тоже своеобразный коммерческий подход. Вода питьевая уже в кране", – отметил он.

Таким образом, вопрос о бесплатной воде в водоматах не рассматривается, а покупка воды через автоматы остаётся добровольной услугой для тех, кто предпочитает дополнительную фильтрацию.

Ранее в Минпромышленности заявили, что намерены выровнять тарифы на водоснабжение по регионам, чтобы устранить разрыв в стоимости между областями.

Также в ведомстве сообщили, что Абайская, Улытау и Костанайская области рискуют не завершить проекты по обеспечению водой.