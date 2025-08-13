Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск сообщил в соцсети X, что спутниковый интернет Starlink теперь доступен в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Starlink now available in Kazakhstan 🇰🇿 https://t.co/07NjH35uQE — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2025

Запуск состоялся 13 августа 2025 года. Теперь жители страны смогут подключаться к высокоскоростной сети, обеспечиваемой системой низкоорбитальных спутников.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК отметило, что технология Starlink позволяет получать стабильный сигнал даже в самых отдалённых и труднодоступных регионах, что откроет доступ к современным цифровым сервисам для миллионов казахстанцев.

Соглашение между Starlink и Казахстаном было подписано 12 июня 2025 года. По нему компания обязалась оказывать услуги с соблюдением местного законодательства.

Информация о тарифах и подключении доступна на официальном сайте: starlink.com.