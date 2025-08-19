После запуска пилотного проекта с использованием Starlink на маршруте Астана – Боровое Минцифры проработает вопрос масштабирования. Об этом на заседании Правительства сообщил глава ведомства Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

"Пассажирские перевозки" и "Jusan Mobile" завершили тестирование интернета в поездах. Использовано оборудование мультимедийных сервисов, перенастроенное под спутники OneWeb. Проект испытан на поездах Talgo №3/4 и №67/68. Скорость достигала 100 Мбит/с, задержка не превышала 70 мс. Также запущен пилотный проект с использованием Starlink на маршруте Астана – Боровое. После пилота Министерство проработает вопрос масштабирования", - сказал Жаслан Мадиев.

Ранее сообщалось, что проблему задержек поездов будут решать с помощью цифровизации.