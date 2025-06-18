В Telegram и других социальных сетях распространилась информация о якобы появлении в даркнете базы данных с персональной информацией 16 миллионов граждан Казахстана. В Центре анализа и расследования кибератак предполагают, что это вовсе не новая утечка, а сбор ранее похищенных данных, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В Центре анализа и расследования кибератак (TSARKA) подчеркнули, что первые публикации были размещены в анонимных телеграм-каналах.

"TSARKA никогда не размещает непроверенную информацию без деталей расследования и официальных комментариев от госорганов. Как вы уже знаете, сейчас идёт расследование со стороны государства, также, наши аналитики уже проверяют источники опубликованных данных, оценивают их достоверность и влияния на безопасность граждан", – сообщили в TSARKA.

В Центре считают, что опубликованная база представляет собой компиляцию ранее похищенных и разрозненных данных, собранных в один файл и выданных за новую утечку. Подобные "сливы" часто публикуются в даркнете с целью последующей продажи.

В TSARKA заверили, что в случае официального подтверждения утечки, граждане будут проинформированы через push- или SMS-уведомления. После этого каждый сможет безопасно проверить, были ли затронуты его персональные данные, с помощью сервиса NomadGuard в мобильном приложении Egov Mobile.

Работа по установлению источника информации продолжается.

Напомним, в открытом доступе оказались 16,3 миллиона записей. Речь идёт не только об именах и фамилиях – утекли чувствительные персональные данные: ИИН, дата рождения, адрес проживания, а также номера мобильных, домашних и рабочих телефонов.