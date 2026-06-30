С 12 июля 2026 года в Казахстане начнут действовать новые ограничения на государственную регистрацию иностранных железнодорожных вагонов и локомотивов. Соответствующие изменения внесло Министерство транспорта Республики Казахстан, передает BAQ.kz.

Новые требования направлены на защиту железнодорожной инфраструктуры страны и обновление парка подвижного состава за счет ограничения ввоза изношенной и морально устаревшей техники.

Какие вагоны разрешены

Согласно новым правилам, для грузовых и пассажирских вагонов регистрация будет возможна только в двух случаях: если вагон новый и с момента его постройки прошло не более одного года либо если речь идет о специализированном подвижном составе.

К такой технике относятся, в частности, хопперы-дозаторы, цистерны для перевозки кислот и других специальных грузов, рефрижераторы, вагоны-термосы и другие специализированные вагоны.

Какие ограничения для локомотивов

Для тягового и специального железнодорожного состава вводится запрет на регистрацию, если остаточный срок службы техники составляет менее 60% от срока, установленного заводом-изготовителем.

Исключение предусмотрено только для уникальной путевой техники, которая не имеет аналогов отечественного производства.

Ограничения вводятся на длительный период – до 31 декабря 2030 года включительно.

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