Старые иностранные вагоны перестанут регистрировать в Казахстане
С 12 июля вступают в силу новые правила, которые запрещают регистрацию устаревшего зарубежного железнодорожного подвижного состава.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 12 июля 2026 года в Казахстане начнут действовать новые ограничения на государственную регистрацию иностранных железнодорожных вагонов и локомотивов. Соответствующие изменения внесло Министерство транспорта Республики Казахстан, передает BAQ.kz.
Новые требования направлены на защиту железнодорожной инфраструктуры страны и обновление парка подвижного состава за счет ограничения ввоза изношенной и морально устаревшей техники.
Какие вагоны разрешены
Согласно новым правилам, для грузовых и пассажирских вагонов регистрация будет возможна только в двух случаях: если вагон новый и с момента его постройки прошло не более одного года либо если речь идет о специализированном подвижном составе.
К такой технике относятся, в частности, хопперы-дозаторы, цистерны для перевозки кислот и других специальных грузов, рефрижераторы, вагоны-термосы и другие специализированные вагоны.
Какие ограничения для локомотивов
Для тягового и специального железнодорожного состава вводится запрет на регистрацию, если остаточный срок службы техники составляет менее 60% от срока, установленного заводом-изготовителем.
Исключение предусмотрено только для уникальной путевой техники, которая не имеет аналогов отечественного производства.
Ограничения вводятся на длительный период – до 31 декабря 2030 года включительно.
Читай также: Вагоны-рестораны запустили на летних маршрутах Тальго
Самое читаемое
- Крушение вертолета крупнейшей нефтяной компании: никто не выжил
- Осужденных по делу Яны Легкодимовой этапировали в «Черный беркут»
- ЧМ-2026: Месси, Мбаппе и Роналду начинают борьбу на выбывание
- Пьяный мужчина угнал полицейскую машину и попал в ДТП в Павлодаре
- Казахстан и Азербайджан откажутся от бумажных разрешений для перевозчиков