Вагоны-рестораны запустили на летних маршрутах Тальго

КТЖ запускает вагоны-рестораны в составе четырех дополнительных поездов Тальго на период летних перевозок.

В летний сезон вагоны-рестораны начали курсировать на следующих маршрутах:

№254/253 Астана (Нурлы Жол) – Достык

№211/212 Алматы-2 – Достык

№207/208 Алматы-2 – Достык

№231/232 Алматы-2 – Семей

Пассажирам предлагается широкий выбор блюд и напитков: горячее питание, супы, салаты, выпечка, десерты, а также детское меню. Ассортимент сформирован с учетом предпочтений пассажиров.

Также в вагонах-ресторанах ToiPass, работающих в поездах Тальго, доступна услуга доставки еды прямо в купе. Заказать питание можно через WhatsApp по номеру +7 771 761 4099 или через проводника. Заказы принимаются ежедневно с 08:00 до 24:00.

Сегодня услуги питания доступны на 51 маршруте национального перевозчика. В их числе 23 вагона-ресторана в поездах Тальго, 10 – в фирменных составах, 11 – в стандартных поездах и 7 вагонов-буфетов.

В компании отмечают, что развитие сервиса питания направлено на повышение качества обслуживания и комфорта пассажиров во время поездок.

Ранее сообщалось, что КТЖ создаст единую цифровую сеть на железных дорогах Казахстана.

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