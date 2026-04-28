Стипендии «Болашак» могут вырасти на 15% за счет сокращения числа грантов
Более 15 лет стипендия программы не повышалась
За счет оптимизации программы «Болашак» рассматривается повышение стипендии программы, сообщил заместитель Председателя Правления АО «Центр международных программ» (ЦМП) Рахмет Абай Амандыкулы на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.
«Мы не исключаем сократить количество стипендий и данную экономию использовать для увеличения самих стипендий. От 10 до 15%, возможно, в некоторых странах больше», - сказал представитель программы.
Он отметил, что уже более 15 лет стипендия «Болашака» не повышалась, в то время как по всему миру выросла инфляция. И в определенных странах и городах стипендии не хватает.
«Вопрос находится в проработке, и к следующему году будет ясность», - добавил Рахмет Абай Амандыкулы.
Ранее сообщалось о том, что из программы «Болашак» исключили вузы из-за посредников при поступлении.
Самое читаемое
- В Астане рухнул аттракцион с детьми: Начата проверка
- В Кызылординской области единственный ветеран ВОВ получит 5,5 млн тенге ко Дню Победы
- Остановка «Дружбы»: почему Казахстан теряет самый выгодный нефтяной маршрут в Европу
- Что забрали у Жанабыловых по приговору суда
- «Черный беркут»: кто отбывает пожизненные сроки и что остаётся за закрытыми дверями