За счет оптимизации программы «Болашак» рассматривается повышение стипендии программы, сообщил заместитель Председателя Правления АО «Центр международных программ» (ЦМП) Рахмет Абай Амандыкулы на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

«Мы не исключаем сократить количество стипендий и данную экономию использовать для увеличения самих стипендий. От 10 до 15%, возможно, в некоторых странах больше», - сказал представитель программы.

Он отметил, что уже более 15 лет стипендия «Болашака» не повышалась, в то время как по всему миру выросла инфляция. И в определенных странах и городах стипендии не хватает.

«Вопрос находится в проработке, и к следующему году будет ясность», - добавил Рахмет Абай Амандыкулы.

