  • Главная
  • Новости
  • Стипендии «Болашак» могут вырасти на 15% за счет сокращения числа грантов

Стипендии «Болашак» могут вырасти на 15% за счет сокращения числа грантов

Более 15 лет стипендия программы не повышалась

Сегодня 2026, 11:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baq.kz Сегодня 2026, 11:51
Сегодня 2026, 11:51
Фото: Baq.kz

За счет оптимизации программы «Болашак» рассматривается повышение стипендии программы, сообщил заместитель Председателя Правления АО «Центр международных программ» (ЦМП) Рахмет Абай Амандыкулы на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

«Мы не исключаем сократить количество стипендий и данную экономию использовать для увеличения самих стипендий. От 10 до 15%, возможно, в некоторых странах больше», - сказал представитель программы.

Он отметил, что уже более 15 лет стипендия «Болашака» не повышалась, в то время как по всему миру выросла инфляция. И в определенных странах и городах стипендии не хватает.

«Вопрос находится в проработке, и к следующему году будет ясность», - добавил Рахмет Абай Амандыкулы.

Ранее сообщалось о том, что из программы «Болашак» исключили вузы из-за посредников при поступлении. 

 

Наверх