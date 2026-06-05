Стоимость интегрированной АЭС в Узбекистане оценили в $9,5 млрд
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Стоимость строительства интегрированной атомной электростанции в Узбекистане не превысит 9,5 млрд долларов. Об этом сообщил директор Агентства по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.
По его словам, эта сумма является максимальной и зафиксирована в контракте, подписанном 24 марта 2026 года. При этом стоимость не включает возможный уровень локализации, который планируется довести до 30% за счет привлечения местных производителей.
По данным Gazeta, проект предусматривает строительство интегрированной станции с размещением на одной площадке двух малых и двух крупных реакторов. Использование общей инфраструктуры, как отмечается, позволит оптимизировать затраты.
Ахмедхаджаев подчеркнул, что в финансировании проекта планируется активное участие кредитных средств. Около 85–90% стоимости могут быть привлечены за счет займов, включая переговоры с Новым банком развития БРИКС и другими международными партнерами.
Часть средств будет обеспечена за счет государственного бюджета, однако его доля останется ограниченной.
Ранее сообщалось, что в 2025 году стоимость малой АЭС оценивалась менее чем в 2 млрд долларов. Тогда проект предполагал строительство шести малых реакторов общей мощностью 330 МВт.
Позднее конфигурация проекта была изменена. Сейчас он включает два реактора ВВЭР-1000 и два реактора РИТМ-200Н. Такой формат размещения на одной площадке считается уникальным и не имеет аналогов в мировой практике.
По оценкам разработчиков, совмещение малой и крупной генерации позволит повысить эффективность и снизить стоимость производства электроэнергии.
Напомним, в Казахстане также планируется строительство первой атомной электростанции. Общая предварительная стоимость проекта оценивается в 16,4 млрд долларов.
По данным Агентства по атомной энергии РК, финансирование будет осуществляться за счет межгосударственного экспортного кредита России. Основная часть средств – около 14,4 млрд долларов – направляется на строительство энергоблоков, еще порядка 2 млрд долларов предусмотрено на инфраструктуру, системы безопасности и топливо на гарантийный период.
В ведомстве отмечают, что кредит будет долгосрочным и на выгодных для Казахстана условиях. В настоящее время на площадке уже начаты инженерные изыскания, начало строительства запланировано на 2027 год, а ввод первого энергоблока – на 2034 год.
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