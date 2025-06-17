В сеть попали персональные данные почти всего населения страны. Речь идет не только об именах и фамилиях, но и о других персональных данных: ИИН, дате рождения, адресе проживания и прочем. Сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса Qaztech Евгений Питолин считает, что в сложившейся ситуации казахстанцы должны быть особенно бдительны, передает BAQ.KZ.

Эксперт советует проявлять осторожность, особенно в отношении потенциальных фишинговых атак, которые могут использовать предполагаемую базу данных.

"Самое главное с точки зрения текущих задач — это повышенный уровень убедительности. Потому что любая новая база, будучи скачанной, вызывает у злоумышленников огромное желание активно ее использовать. И здесь следует ожидать новой, свежей, большой волны фишинговых атак. Это всевозможные звонки и сообщения в мессенджерах, по электронной почте и другими способами связи", - говорит эксперт.

Он предупреждает, что сообщения об утечках данных могут быть преждевременными и вводящими в заблуждение. Эксперт предполагает, что существующие данные могли быть переупакованы для создания ложного ощущения новизны.

"Идет расследование этого инцидента. Говорить о том, новая ли это утечка, пока преждевременно. Сейчас есть ощущение, что база, которую все видели и слышали, скомпилирована из различных дополнительных источников — ранее уже существующих утечек в телеграм-каналах. Поэтому здесь, наверное, невозможно однозначно сказать, что это новая утечка из какого-то одного источника. Утверждать, что утекли новые данные, совершенно неправильно", - отмечает Питолин.

Он также подчеркивает, что многие страны сталкиваются с подобной проблемой.

"Несмотря на критичность ситуации и, конечно, негатив, связанный с восприятием этого факта, не будем забывать, что сама проблема достаточно типовая и существует во многих странах. Утечки происходят глобально — на уровне целых государств. Поэтому здесь в целом ничего принципиально нового не произошло. Это та ситуация, которую нужно осмыслить, сделать выводы и двигаться дальше", - сказал он.

Самое важное сейчас, считает эксперт, не допустить новых фишинговых атак. Поэтому необходимо проявлять максимальную осторожность, бдительность и высокий уровень критического мышления по отношению ко всем звонкам, сообщениям, письмам, которые могут поступить в ближайшее время.

"Нельзя пересылать какие-либо данные, СМС, совершать действия, связанные с переводом средств на якобы безопасные счета, реагировать на сообщения о переносе данных или необходимости что-то отправить. Именно сейчас мошенники станут в разы активнее. И это самое главное, что нужно усвоить из текущей утечки. Это единственное, что мы реально можем сделать прямо сейчас - не позволить злоумышленникам воспользоваться ситуацией до завершения расследования", - заключил эксперт.

Ранее в Минцифры сообщили, что проверяют информацию об утечке данных казахстанцев.