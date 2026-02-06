Столичные школьники второй смены переведены на дистанционку
Сегодня, 10:23
88Фото: акимат Астаны
В Астане 6 февраля учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Причина – ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в столичном Управлении образования.
Напомним, по этой же причине учащиеся 0-9 классов первой смены также были переведены на онлайн формат обучения.
По сообщению синоптиков, 6 февраля в Астане ожидаются осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег). Гололед. Ночью и утром туман. Утром и днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.
