С начала 2026 года Международный аэропорт Астаны обслужил 3,4 млн пассажиров и обеспечил выполнение свыше 27,5 тыс. рейсов.

Как сообщили в воздушной гавани, рост пассажиропотока связан с расширением маршрутной сети и увеличением числа рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям.

В текущем году аэропорт открыл новые международные маршруты в Ларнаку, Улан-Батор, Гуанчжоу, Ереван и Даламан. Благодаря этому количество международных направлений увеличилось с 42 до 47.

Пассажирам также доступны рейсы по 18 внутренним направлениям. С июня увеличена частота полетов по маршрутам "Астана – Кызылорда", "Астана – Шымкент" и "Астана – Алматы". В целом число внутренних регулярных рейсов выросло на 30% – с 752 до 984 рейсов в неделю.

Кроме того, в летний период возобновлены авиарейсы в Балхаш, Урджар и Ушарал, что способствует развитию внутреннего туризма и повышению транспортной доступности регионов.

В аэропорту отметили, что продолжают работу по расширению географии полетов и модернизации инфраструктуры. Одним из ключевых проектов станет обновление терминала Т2, которое предусматривает улучшение пассажирской инфраструктуры и повышение комфорта обслуживания.

Ранее в аэропорту завершили очередной этап плановых ремонтно-восстановительных работ на аэродроме, включая обновление отдельных участков покрытий, маркировки и светосигнального оборудования.

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