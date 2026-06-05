Что делать, если рейс задержан или отменён? Инструкция для авиапассажиров
Эксперт объяснил частые ошибки пассажиров и способы действий в таких ситуациях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Задержка или отмена авиарейса — одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются пассажиры. В таких ситуациях многие не знают своих прав в полном объёме. Заместитель председателя РОО "Национальная лига потребителей Казахстана" Василий Романовский объяснил, на что могут рассчитывать пассажиры при задержке рейса на несколько часов.
Питание можно требовать уже через 2 часа
По словам эксперта, при задержке рейса пассажиры имеют право на ряд услуг.
"Если рейс задерживается, у пассажиров есть определённые права. Например, примерно через 2 часа можно требовать обеспечение питанием", – отметил Романовский.
По его словам, в таких ситуациях авиакомпания обязана обеспечить пассажиров необходимыми условиями ожидания.
При задержке более 4 часов – обязанность предоставить гостиницу
Если рейс откладывается на длительное время или вовсе отменяется, пассажирам должно быть предоставлено временное жильё.
"Если рейс задерживается более чем на 4 часа или переносится, пассажиру должна быть предоставлена гостиница. Авиакомпания обязана обеспечить место для проживания на время ожидания", – сообщил эксперт.
Он подчеркнул, что в таких ситуациях не стоит ограничиваться ожиданием в аэропорту – важно знать и отстаивать свои права.
Позже можно требовать компенсацию
Романовский добавил, что после завершения поездки пассажир может поднять вопрос о компенсации или перерасчёте стоимости билета.
После завершения рейса можно рассмотреть вопрос о компенсации или перерасчёте. Для этого необходимо подать письменную претензию в авиакомпанию, туроператору или перевозчику, — пояснил он.
Что нужно делать
Эксперт рекомендует при задержке или отмене рейса:
-
уточнить у представителей авиакомпании причину задержки;
-
потребовать положенные услуги (питание, гостиницу);
-
сохранять все билеты, чеки и уведомления;
-
после поездки направить письменную жалобу в авиакомпанию или туроператору;
-
при необходимости запросить компенсацию или перерасчёт.
По его словам, во многих случаях пассажиры не используют законные возможности просто потому, что не знают своих прав.
Ранее сообщалось, что полеты в Дубай возобновляются с поэтапным увеличением рейсов.
Читайте также:
Самое читаемое
- За высказывания о домбре житель Актобе получил 3,5 года лишения свободы
- Что ждет гостей фестиваля воздушных шаров в Алматинской области
- Эпицентр землетрясения находился в области Жетысу - МЧС
- Сенаторы приняли поправки в закон о деятельности специальных госорганов
- В столице появится новая магистраль в обход Мангилик Ел