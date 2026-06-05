Что делать, если рейс задержан или отменён? Инструкция для авиапассажиров

Задержка или отмена авиарейса — одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются пассажиры. В таких ситуациях многие не знают своих прав в полном объёме. Заместитель председателя РОО "Национальная лига потребителей Казахстана" Василий Романовский объяснил, на что могут рассчитывать пассажиры при задержке рейса на несколько часов.

Питание можно требовать уже через 2 часа

По словам эксперта, при задержке рейса пассажиры имеют право на ряд услуг.

"Если рейс задерживается, у пассажиров есть определённые права. Например, примерно через 2 часа можно требовать обеспечение питанием", – отметил Романовский.

По его словам, в таких ситуациях авиакомпания обязана обеспечить пассажиров необходимыми условиями ожидания.

При задержке более 4 часов – обязанность предоставить гостиницу

Если рейс откладывается на длительное время или вовсе отменяется, пассажирам должно быть предоставлено временное жильё.

"Если рейс задерживается более чем на 4 часа или переносится, пассажиру должна быть предоставлена гостиница. Авиакомпания обязана обеспечить место для проживания на время ожидания", – сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что в таких ситуациях не стоит ограничиваться ожиданием в аэропорту – важно знать и отстаивать свои права.

Позже можно требовать компенсацию

Романовский добавил, что после завершения поездки пассажир может поднять вопрос о компенсации или перерасчёте стоимости билета.

После завершения рейса можно рассмотреть вопрос о компенсации или перерасчёте. Для этого необходимо подать письменную претензию в авиакомпанию, туроператору или перевозчику, — пояснил он.

Что нужно делать

Эксперт рекомендует при задержке или отмене рейса:

уточнить у представителей авиакомпании причину задержки;

потребовать положенные услуги (питание, гостиницу);

сохранять все билеты, чеки и уведомления;

после поездки направить письменную жалобу в авиакомпанию или туроператору;

при необходимости запросить компенсацию или перерасчёт.

По его словам, во многих случаях пассажиры не используют законные возможности просто потому, что не знают своих прав.

Ранее сообщалось, что полеты в Дубай возобновляются с поэтапным увеличением рейсов.

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