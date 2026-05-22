Страх, кредиты и угрозы: десяток вымогателей осудили в Шахтинске
Один из них попал под амнистию.
В городе Шахтинск Карагандинской области суд вынес приговор по делу о мошенничестве и вымогательстве в отношении 10 человек.
По данным суда, с 2023 года по сентябрь 2024 года группа лиц заранее договорилась и совершала преступления в отношении жителей города. Всего пострадали 14 человек. Выяснилось, что подсудимые вводили людей в заблуждение и под угрозами заставляли оформлять кредитные обязательства. Полученные денежные средства они использовали по своему усмотрению.
В итоге потерпевшие понесли серьезный материальный ущерб, в том числе крупный и особо крупный.
Судебное следствие подтвердило вину обвиняемых показаниями свидетелей, очными ставками, результатами экспертиз, негласными следственными действиями и другими доказательствами.
Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 12 лет. Сторона защиты не согласилась с обвинением и просила оправдать подсудимых.
Суд при назначении наказания учёл тяжесть совершённых преступлений, роль каждого участника, их поведение, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. У некоторых подсудимых есть малолетние дети, у отдельных установлены рецидивы преступлений.
Приговором суда назначены разные меры наказания в зависимости от роли каждого. Сроки лишения свободы составили от 4 лет 8 месяцев до 7 лет, а также 6 лет и 6 месяцев. Одному из подсудимых назначено ограничение свободы с учётом особых семейных обстоятельств. Ещё один фигурант освобождён от наказания в связи с амнистией.
Приговор не вступил в законную силу.
