Предполагаемую ОПГ с арсеналом оружия накрыли в Алматы

Сотрудники полиции задержали группу из 10 человек в южной столице страны, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Среди них были и ранее судимые лица, связанные с криминальной средой. Их подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

По данным следствия, речь идет о хулиганствах с применением оружия, вымогательствах, причинении тяжкого вреда здоровью, а также незаконном обороте оружия и запрещённых предметов.

В рамках дела проведено 21 санкционированный обыск. В ходе этих мероприятий изъято большое количество оружия и других опасных предметов, представляющих угрозу для общественной безопасности.

В частности, у одного из подозреваемых дома нашли огнестрельное и травматическое оружие, включая обрезы и автомат Калашникова с патронами. Также был обнаружен автомат, который, как выяснилось, был похищен во время январских событий из департамента полиции Жамбылской области.

Все задержанные помещены в изолятор временного содержания. Суд санкционировал их арест на период расследования.

Следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Полиция устанавливает возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности и других причастных лиц.

