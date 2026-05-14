Предполагаемую ОПГ с арсеналом оружия накрыли в Алматы
Их подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
Сотрудники полиции задержали группу из 10 человек в южной столице страны, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Среди них были и ранее судимые лица, связанные с криминальной средой. Их подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
По данным следствия, речь идет о хулиганствах с применением оружия, вымогательствах, причинении тяжкого вреда здоровью, а также незаконном обороте оружия и запрещённых предметов.
В рамках дела проведено 21 санкционированный обыск. В ходе этих мероприятий изъято большое количество оружия и других опасных предметов, представляющих угрозу для общественной безопасности.
В частности, у одного из подозреваемых дома нашли огнестрельное и травматическое оружие, включая обрезы и автомат Калашникова с патронами. Также был обнаружен автомат, который, как выяснилось, был похищен во время январских событий из департамента полиции Жамбылской области.
Все задержанные помещены в изолятор временного содержания. Суд санкционировал их арест на период расследования.
Следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Полиция устанавливает возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности и других причастных лиц.
Ранее сообщалось, что в ЗКО раскрыли ОПГ скотокрадов.
