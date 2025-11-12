Казахстан остаётся одной из стран с наименьшей долговой нагрузкой в мире, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

По данным Международного валютного фонда, уровень государственного долга республики составляет 24,8% от ВВП, что значительно ниже среднемирового показателя. Для сравнения, в Узбекистане этот показатель равен 31,1%, в Китае — 96,3%, а в США — 125%. Это позволяет Казахстану сохранять устойчивость экономики и проводить независимую финансовую политику даже в условиях глобальной нестабильности.

По прогнозам МВФ, в 2025 году совокупный мировой государственный долг достигнет 94,7% от ВВП, что эквивалентно примерно 111 триллионам долларов США. При этом на долю США и Китая приходится более половины глобального долга — 38,3 и 18,7 триллиона долларов соответственно. В Америке проблема госдолга уже стала политическим кризисом: из-за очередного "шатдауна" более миллиона госслужащих работают без оплаты или отправлены в вынужденные отпуска.

В Китае уровень долга составил 96,3% от ВВП, оставаясь ниже объёма произведённой продукции, однако темпы роста вызывают беспокойство у экспертов. На другом полюсе находится Япония, где соотношение госдолга и ВВП достигло 229,6% — самого высокого уровня в мире. Экономисты объясняют это десятилетиями фискального стимулирования и старением населения, что привело к накоплению долгов значительно быстрее, чем росла экономика.

Особое место занимает Сингапур, где госдолг достигает 175,6% от ВВП, но не представляет угрозы: страна берёт в долг не ради покрытия дефицита бюджета, а для инвестиций и управления внутренними активами. Фактически объём государственных активов там превышает размер долга. Среди других стран с высокой долговой нагрузкой — Греция (146,7%), Бахрейн (142,5%), Италия (136,8%), США (125%) и Франция (116,5%).

Казахстан на фоне этих показателей выглядит уверенно. С госдолгом в 74,4 миллиарда долларов США республика занимает 25-е место в мире и демонстрирует устойчивость финансовой системы. Для сравнения, долг Узбекистана составляет 42,8 миллиарда, Кыргызстана — 7,6, Таджикистана — 3,7, а Туркменистана — 2,8 миллиарда долларов. При этом уровень долговой нагрузки в странах Центральной Азии не превышает 40% от ВВП, что считается умеренным и безопасным по мировым меркам.

Сдержанная долговая политика Казахстана, наряду с ростом ВВП и стабильным финансовым управлением, позволяет стране сохранять один из самых низких уровней госдолга в регионе.

