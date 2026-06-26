"Стране нужны патриотичные молодые люди" — Президент

Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын-2026" в Акмолинской области.

Выступая перед участниками мероприятия, Глава государства подчеркнул важность воспитания патриотичной и образованной молодежи.

"Стране нужны патриотичные молодые люди, которые обладают знаниями и волей, стремлением служить Родине. И в этом заключается фундаментальное значение Основного закона. Конституция – это, по сути, прочная незыблемая платформа для объединения всех здравых и созидательных сил, настоящих патриотов вокруг общенациональных планов и целей стратегического курса нашей страны, другими словами, курса реформ. Наша новая Конституция – это нравственный правовой компас, это жизненный путеводитель, который будет ориентировать всех нас, но прежде всего молодое поколение, к достижению стабильности в нашем обществе, достойной жизни граждан на основе уважения к закону, интересов всей страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Казахстан последовательно реализует масштабные реформы, направленные на развитие государства, укрепление его потенциала и повышение качества жизни граждан. По его словам, настоящий патриотизм должен выражаться не в громких заявлениях, а в конкретных делах.

"Быть патриотом – значит делом поддерживать государственную политику и стратегию, стараться быть полезным нашей стране не словом и тем более не хайпом и безответственным поведением, а брать на себя ответственность за судьбу Родины", – подчеркнул он.

Отдельное внимание Глава государства уделил вопросам модернизации армии и военного образования.

"Воинская служба была и остается высшим проявлением настоящей гражданской зрелости и почетным конституционным долгом. В армейскую среду и систему военного образования активно внедряются цифровые технологии, искусственный интеллект, передовые стандарты подготовки", – отметил Президент.

По словам Токаева, современные вызовы требуют постоянного совершенствования системы подготовки военнослужащих и внедрения новых технологий.

"Цифровые технологии, искусственный интеллект, передовые стандарты подготовки – это уже веление времени, и всем нам следует находиться в полной готовности, чтобы, будучи во всеоружии, достойно встретить все сложные вызовы современной эпохи, обратить каждую возможность в актив и силу нашего государства. Наша главная задача – сформировать эффективную систему воспитания военных профессионалов. В нынешнее время профессиональные военные должны показывать примеры всесторонне развитых личностей, востребованных на всех участках общественной жизни. Ярким примером такой успешной работы служит Военный колледж имени Шокана Уалиханова, на территории которого мы сегодня находимся, и символично, что в этом году учебное заведение отмечает свой тридцатилетний юбилей. За эти три десятилетия колледж подготовил более 4500 высококлассных специалистов сержантского корпуса. Это уникальный опыт, и он получил высокую оценку на международном уровне", – отметил он.

Кроме того, Глава государства добавил, что Казахстан уделяет и будет уделять большое внимание всестороннему развитию подрастающего поколения.

"Перед нами стоит задача стратегической важности – воспитывать молодежь, которая понимает и близко к сердцу воспринимает главные ценности нашего государства, а это независимость, суверенитет, территориальная целостность, законные права и свободы наших граждан и превращение Казахстана в справедливое, правовое, прогрессивное государство".

Президент также подчеркнул, что служба в армии должна стать важным этапом воспитания подлинных патриотов страны.

"Служба в армии должна стать важнейшим ключевым этапом воспитания подлинных патриотов, поэтому я поддержал инициативу, направленную на модернизацию армейских традиций в соответствии с принципом "Адал азамат – сарбаз Отан". Отныне три главных этапа воинской службы – призыв, принятие присяги и демобилизация – будут проходить в новом формате, торжественно, в соответствии с государственной протокольной практикой. Новый церемониал придаст этим важным вехам особое значение и символизм, укрепит преемственность поколений, существенно повысит авторитет армии в нашем обществе. Быть солдатом – это высокая честь. Каждый, кто достойно отслужил в рядах Вооруженных сил, должен пользоваться почетом и признанием нашего общества. Мы вместе сделаем так, чтобы родители гордились своими сыновьями и дочерьми, которые выбрали воинскую стезю. Другими словами, деятельный, ответственный патриотизм – это добросовестная работа на всех участках, включая воинскую службу. Уважение к государственным символам и гражданская ответственность должны стать основой мировоззрения каждого молодого человека", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратил внимание и на непростую международную обстановку.

"В современном мире, где бушуют войны, разгораются военные конфликты и глобальная обстановка становится все более непредсказуемой, равнодушие к собственной стране может обернуться тяжелыми последствиями для нас самих и для наших граждан", – добавил Президент.

Напомним, в Акмолинской области завершился международный военно-патриотический сбор "Айбын-2026". О том, чем он запомнился, читайте в нашем материале.