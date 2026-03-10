Несколько крупных нефтедобывающих стран Ближнего Востока существенно снизили объемы добычи нефти на фоне практически полного прекращения судоходства через Ормузский пролив и переполненных нефтехранилищ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передаёт BAQ.kz.

По данным агентства, Саудовская Аравия сократила добычу на 2–2,5 млн баррелей в сутки, Ирак - примерно на 2,9 млн баррелей, ОАЭ уменьшили производство на 500–800 тысяч баррелей в сутки, а Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей.

В целом совокупное сокращение добычи в этих странах оценивается примерно в 5,9–6,7 млн баррелей в сутки.

На фоне происходящего резко снизились и мировые цены на нефть. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:50 по московскому времени составила 90,6 доллара за баррель, что на 8,36 доллара (8,45%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) также подешевели - на 8,09 доллара (8,5%), до 86,68 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что Иран может полностью перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта с США и Израилем. Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини заявил, что иранские вооруженные силы готовы не допустить вывоза нефти из региона.

По его словам, такое решение связано с продолжающимися атаками со стороны США и Израиля.

"Вооруженные силы Ирана в условиях продолжающихся агрессий армии США и сионистского режима против народа Ирана и его инфраструктуры не позволят экспортировать ни литра нефти из региона до дальнейшего уведомления", - заявил Наини.

Он также подчеркнул, что Тегеран готов расширить масштабы конфликта и теперь именно иранская сторона будет определять сроки его завершения.

Кроме того, представитель КСИР прокомментировал присутствие американских военных кораблей в регионе. По его словам, иранские военные ожидают прибытия в Ормузский пролив авианосца Gerald R. Ford, тогда как другой американский авианосец - Abraham Lincoln - находится более чем в тысяче километров от региона.