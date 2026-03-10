Вооружённые силы Ирана не позволят вывозить нефть через Ормузский пролив на фоне продолжающегося конфликта с Израилем и США. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает BAQ.kz со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

По словам представителя КСИР Сардара Наини, иранские военные готовы заблокировать экспорт нефти из региона.

Он заявил, что такое решение связано с продолжающимися атаками со стороны США и Израиля на Иран и его инфраструктуру.

"Вооруженные силы Ирана в условиях продолжающихся агрессий армии США и сионистского режима против народа Ирана и его инфраструктуры не позволяют экспортировать ни литра нефти из региона до дальнейшего уведомления", - сказал Наини.

Представитель КСИР также отметил, что Тегеран готов расширить масштабы конфликта и теперь именно иранская сторона будет определять, когда он закончится.

Кроме того, Наини прокомментировал присутствие американских военных кораблей в регионе. По его словам, иранские военные "ожидают" прибытия авианосца Gerald R. Ford в Ормузский пролив. При этом другой американский авианосец - Abraham Lincoln - находится более чем в тысяче километров от региона.

Между тем иранское агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что Иран продолжает контролировать Ормузский пролив. По их данным, пролив закрыт для судов США, Израиля и их союзников, однако остаётся открытым для Китая и стран, которые поддерживают отношения с Тегераном. Сообщается, что поставки энергоресурсов по этому маршруту для таких стран продолжаются.

Напомним, 28 февраля Иран начал блокаду Ормузского пролива. Движение танкеров остановлено. Разрешение на проход через Ормузский пролив разрешен двум судам дружественных стран - Ирана и Китая. Об этом сообщал представитель Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции.

Читай также: Политолог объяснил, может ли конфликт на Ближнем Востоке затронуть Казахстан