Организация Североатлантического договора (НАТО) обратилась к России с жёстким предупреждением после серии нарушений воздушного пространства в Польше и Эстонии, передает BAQ.KZ.

По инициативе Эстонии был созван Совет стран НАТО в соответствии со статьёй 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить и осудить "опасное нарушение Россией воздушного пространства 19 сентября", говорится в официальном заявлении.

"Это вторжение является частью более широкой картины все более безответственного поведения России", — подчеркнули в НАТО.

Отмечается, что это уже второе за две недели заседание Североатлантического совета по статье 4. Ранее, 10 сентября, Совет проводил консультации из-за сообщений о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Кроме того, в заявлении говорится, что ряд других стран-членов НАТО — Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния — также сталкивались с подобными нарушениями со стороны России.

НАТО призывает Россию нести полную ответственность за свои действия, которые "ведут к эскалации, рискуют быть просчетом и ставят под угрозу жизни людей".

"Реакция НАТО на безрассудные действия России будет и впредь решительной. Мы укрепим наши возможности и укрепим наши позиции сдерживания и обороны, в том числе посредством эффективной противовоздушной обороны. У России не должно быть никаких сомнений: НАТО и союзники будут использовать, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и предотвращения всех угроз со всех направлений", — заявили в организации.

Также в НАТО подчеркнули: "Мы продолжим реагировать таким образом, в том порядке и в той сфере, которые выберем сами. Наша приверженность статье 5 нерушима. Безответственные действия России не помешают союзникам отказаться от своих постоянных обязательств по поддержке Украины, безопасность которой способствует и нашей безопасности в осуществлении её неотъемлемого права на самооборону против жестокой и ничем не спровоцированной агрессивной войны России".

