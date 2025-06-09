Семилетней Алуа Бекен, пострадавшей в страшном ДТП с автобусом в Астане, провели хирургическую обработку раны после амтупации. Об этом редакции BAQ.KZ сообщил дядя девочки — брат её мамы, Бахтияр Сериков.

"Только что Алуа вышла из второй операции. Врачи сказали, что одна из ног до конца не заживает. Поэтом пришлось ее прооперировать", — рассказал Бахтияр Сериков.

Тем временем в управлении здравоохранения Астаны сообщили, что Алуа Бекен была проведена хирургическая обработка раны.

"Ребёнку не проводили полноценную операцию в классическом понимании. Речь идёт о хирургической обработке раны — обработали участок, где ранее проводилось ушивание. Это стандартная медицинская процедура. Девочка уже проснулась, находится в сознании", — пояснила пресс-секретарь управления здравоохранения Астаны Айгерим Ардак.

По словам Бахтияра, девочка остаётся в тяжёлом моральном состоянии.

"Алуа часто плачет, спрашивает про свои ножки. Может играть, а потом внезапно расплакаться. Ребёнок всё ещё в шоке", — поделился он.

Мать девочки, Махаббат, также переживает сильное эмоциональное потрясение и находится рядом с дочерью в больнице.

"Нельзя сказать, что с ней всё хорошо. Она держится ради дочери, но это очень тяжело. Психологическое состояние у всех — на пределе", — сказал он.

Бахтияр отметил, что врачи оказывают помощь, а также выразил благодарность за уже предоставленную поддержку.

"Спасибо врачам. Нам помогают. Но никакие компенсации не вернут Алуа её счастливое детство", — добавил он.

Напомним, 2 июня автобус №10 в Астане врезался в информационный щит. В результате аварии пострадали более 10 человек. Самую тяжёлую травму получила семилетняя Алуа — в результате ей ампутировали обе ноги. Сейчас продолжается реабилитация.